Başkan Palancıoğlu; "2020-2024 stratejik planlama için, katılımcılığa ve şeffaflığa önem vereceğiz”

Mustafa Palancıoğlu, 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerin planlaması için yapılan toplantı da yatırımların yıllar itibari uygulama takviminin belirleneceğini söyledi.

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun yüzde 50'sinin sadece Melikgazi'de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Plan çalışmaları bilgilendirme toplantısında şu açıklamalarda bulundu;

"Bizden sonraki nesillere yaşanılabilir şehir bırakmak için bu planlamayı çok önemsiyoruz. Şehri ilgilendiren her konuda görüş ve önerileri beklediğimizi her platformda ifade ediyoruz. Vatandaşlarımız, üniversitemiz, STK'larımız ve tüm paydaşlarımızın dâhil olacağı bir stratejik plan hazırlayacağız. 2020-2024 yılları Melikgazi Belediyesi için Kültür, Sanat, Turizm, Eğitim ve sosyal sorumluluk ağırlıklı yatırım ağırlıklı planlama amaçlanmaktadır. Melikgazi Belediyesi 2023 hedef ve ilkelere hazırdır. Gelecek Türkiye'sinde Melikgazi yine referans ve örnek bir şehircilik uygulayacaktır"

Stratejik planlamanın 50 binin üzerinde olan belediyeler tarafından hazırlanması gereken bir vizyon planı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından 2020-2024 yılları için toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.