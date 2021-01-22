Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında İYİ Parti yönetim kurulu bilgilendirdi

Mustafa Palancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanlığı ve Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında görsel sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Programa İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Melikgazi İlçe Başkanı Güler Funda Dağ, Melikgazi meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı. 2020 yılında Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında yaptığımız çalışmaları anlatmaya devam ediyoruz. Bugün İYİ Parti Kayseri İl Başkanımız Sebati Ataman, Melikgazi İlçe Başkanımız Güler Funda Dağ, Melikgazi meclis üyelerimiz ve il/ilçe yönetim kurulu üyelerine 2020 yılı çalışmalarımızı aktardık. Melikgazi Kayseri'nin en yoğun nüfuslu ilçesi bu ilçeyi yönetirken herkesten görüş almamız ve herkesi bilgilendirmemiz gerekiyor. 2020 yılında yapmış olduğumuz hizmetler rekor seviyesindeydi. Asfalt, yol, park, ağaçlandırma alanında rekor hizmet yaptık. İlçemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın konforu için durmadan çalışıyoruz. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Okul, cami, sağlık ocağı merkezleri yapıyor ihtiyaçları bir bir gideriyoruz. Ancak Melikgazi Belediyesi olarak pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni projeler hayata geçirdik, ilçemizi bir adım daha öne taşıdık. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en güzel çalışmaları kazandırmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ise, “Güzel bir bilgilendirme oldu. İnşallah sık sık da gelişen projeleriniz hakkında da bilgi almak isteriz. Bu sunum için çok teşekkür ederim” dedi.

Melikgazi İlçe Başkanı Güler Funda Dağ da Başkan Dr. Palancıoğlu'na sunum için ve verdiği bilgiler için teşekkür etti.