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Başkan Palancıoğlu: "58 park diye başladık, 82'e ulaştık"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini, 58 park ile bu yılı Melikgazi'nin parklar şehri haline getireceklerini söyledi.


Melikgazi ilçe sınırları içerisinde büyük ölçekli ve çok amaçlı olmak üzere 638 park bulunduğunu her mahalleye 11 park düştüğünü hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şimdi de bu yıl her mahalleye bir park yapma projesi ile yola çıktıklarını ve çok amaçlı, nitelikli parkları ilçeye kazandıracaklarını kaydetti.


58 rakamının bu yıl Melikgazi'ye yeni bir farkındalık ve misyon kazandıracağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçe sınırları içerisinde yer alan parklarımızdan her yıl deforme olanları yeniliyor ve onarıyoruz. Bu yıl ayrıca her mahalleye bir park yapma projesine başladık. Parklar ve ağaçlandırmalar bizim için önemli. Çünkü biz 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Aynı zamanda park konusunda en önemli yatırımları bu dönemde Melikgazi'mize kazandıracağız. 58 günde 58 mahalleye 58 park projemiz ile Melikgazi'ye ayrı misyon ve farkındalık oluşturacağız. Dolayısıyla yıl sonunda 58 mahallemize birer tane daha park kazandırarak Melikgazi'deki park, oyun grubu ve ağaç sayısını artıracağız. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

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