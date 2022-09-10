Başkan Palancıoğlu: “Ağırnas Mahallesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik buluşmasında hem eğlendi hem hasret giderdi”

Yaz etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Mahalle Buluşmalarının' birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Melikgazi Belediye başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Mahalle buluşmasında Ağırnaslıların, gönüllerince eğlendiğini, her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ile adeta neşe dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl yaz aylarında 14 mahalle de ‘Mahalle Buluşması' etkinliği planlandığını ve 7'ncisi olan Ağırnas Mahalle Bulaşması ile de bu hizmetin ne kadar gerekli ve anlamlı olduğunu bir kez daha anladıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Mahalle Buluşmaları programı çerçevesinde mahalleliler bir araya gelerek tanışıyorlar, gurbetten gelenlerle hasret gideriyor. Daha da önemlisi birlik ve beraberlik pekişiyor. Mahalle buluşmalarımız çerçevesinde Ağırnas Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar yaz akşamlarının tadını çıkartmaları için her türlü hizmeti veriyoruz. Her yaş grubu için farklı etkinlikler bulunmaktadır. 14 mahallede planlanan bu etkinler zincirinin 7'ncisi düzenlendi. Ağırnaslılar tarihi bu alanlarda geçmişlerindeki birliktelik ve beraberliği gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadılar" dedi.

Çocuklara, gençlere ve ailelere çeşitli animasyon, gösteri ve ikramlarda bulunulduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, gerçekleştirilen her mahalle buluşması etkinliğinde geriye hoş bir seda, dostluk, barış ve tekrar bir araya gelme sözü ile etkinliğin vatandaşlar tarafından büyük memnuniyet ve taktir topladığını sözlerine ekledi.