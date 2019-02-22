Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısında gençlerle bir araya geldi.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık ile birlikte gençlerle sohbet etti.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu'nun başkanlığındaki yönetim toplantısında konuşan Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de büyük bir zevkle seçim çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Palancıoğlu, “İnşallah 1 Nisan ile birlikte Melikgazi'de yeni bir dönem başlayacak. Sizlerle el ele çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Üniversitede uzun yıllar görev yaptığını hatırlatan Palancıoğlu, “O nedenle sizleri en iyi anlayan belediye başkanı olacağımı düşünüyorum. Talas'ta böyleydi. İnşallah sizlerle sosyal kültürel faaliyetlerde bulunup, atölyeler kuracağız, çok farklı çalışmalar yapacağız.” diye konuştu.

Palancıoğlu, gençlere Melikgazi için fikirlerini talep ederek şunları söyledi: “Genç kardeşlerimizi iyi değerlendirelim. Eğer sizlerle iyi bir ekip oluşturabilirsek gençliğimize de faydalı işler yapabiliriz. O yüzden önümüzdeki beş yıl önemli. İnsanların hayır duasını alacağımız konularla ilgili fikirlerinizi bize iletin. Dolayısıyla sizler bizim sesimiz, elimiz ayağımız olun.”

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise kendisinin de gençlik kollarından geldiğini belirterek, “Sizlerin neler düşünebileceğinizi tahmin ediyorum. Burada gençlik ve kadın kolları başkanlarımızla, en iyi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bugüne kadar kendileri ve ekipleriyle ilgili serzenişte dahi bulanacak hiçbir durumla karşılaşmadık.” şeklinde konuştu.

Siyasi eksikliklerin tamamlanacağı alanın gençlik kolları olduğunu ifade eden Ülke, “Burada kendinizi iyi tanıyıp, eksikliklerinizi iyi bir şekilde tamamlamaya çalışın. Siyasette başarılı olmayı istiyorsanız biraz da inatçı olacaksınız. Gençlik kollarındaki birçok arkadaşımız yarın bir gün bizlerin yerini fazlasıyla doldurabilecek kalitede. Sizlerin çok iyi yerlerde olacağınızdan eminim.” ifadelerini kullandı.