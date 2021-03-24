Başkan Palancıoğlu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katıldı

Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 7'nci olağan kongresine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedef ve stratejilerinin ana hatlarını çizdiği bu kongreye katılan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihi bir ana tanıklık ettikleri ve bizzat bu tarihin içinde yer almaktan da son derece mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir manifesto ve yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler ile ilgili övgü dolu söylemleri bizi son derece mutlu etmiştir. Bu çalışmalarımıza ve çalışanlarımıza son derece şevk katacaktır. Alanın kararlar sadece Türkiye için değil, bölge ülkeler başta olmak üzere dünya siyasetine yön verecek, ışık tutacak ve adeta rehber olacaktır. Kongremizin hayırlı olmasını diyorum." dedi.