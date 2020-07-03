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Başkan Palancıoğlu, Bakan Akar'ı ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Yapılan ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti; "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı ziyaret ederek, Melikgazi'mize yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdik. Bakanımıza projelerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizin sahip olduğu potansiyeli daha da yükseltecek, ilçemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. İş birliği fırsatları ile ilçemiz gelişme hızını daha da artıracak. İnşallah şehrimiz için çok çalışmaya, hemşeHrilerimizin desteğine hizmetlerimizle karşılık üretmeye devam edeceğiz."

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