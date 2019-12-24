Başkan Palancıoğlu, başarılı sporcuları tebrik etti

Mustafa Palancıoğlu, Muay-Thai branşında dünya ve Türkiye Şampiyonası'nda derece alan sporcuları tebrik etti.

Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu'nu ziyaret ederek başarılı öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Muay-Thai branşında dünya ve Türkiye Şampiyonası'nda okulumuz öğrencileri büyük başarı elde ettiler. Sporcularımızı aldıkları başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Melikgazi'mizin ve Kayseri'mizin tanıtımında sporun ve sporcuların katkısı çok. Gençlerimizin aldıkları bu başarı bizleri memnun etti. Sporcu kardeşlerimiz her geçen yıl başarılarına yenilerini ekleyerek kariyerlerini şimdiden zirveye taşıdılar. Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca sporcularımızın üzerinde emeği çok olan ailelerini ve hocalarını da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, spora ve sporculara destek olmaya devam edeceklerini söyleyerek öğrencilere çanta ve şapka hediye etti.