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Başkan Palancıoğlu belediye mimarlarının günlerini kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, belediye mimarlarıyla bir araya gelerek 7 Ekim Dünya Mimarlar Günü'nü kutladı.


Mimarlarla birlikte çok güzel ve nezih bir Melikgazi inşa edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarlar Günü kapsamında tüm mimarlarımızın gününü kutluyorum. Ülkemizin gelişmesi kalkınması ve daha nitelikli bir hale gelmesi bir çok meslek dallarını içerdiği gibi mimarlarımızı da içeriyor. Estetik konusunda şehirlerin gelişmesi açısından belediyelerde çalışan mimar arkadaşlarımızın katkısı büyük. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Melikgazi 2024'e kadar estetik ve mimari açıdan çok daha güzel bir ilçe konumuna gelecek” dedi. "Şehir merkezi bizlerin misafir odasıdır” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi;


"Şehir merkezimizi dışarıdan gelen misafirlerimize güzel bir intiba bırakması için çok daha nezih ve güzel bir ortam oluşturacağız. Dolayısıyla peyzajından, restorasyonuna kadar, temizlik ve çevre peyzajına kadar güzel bir ortam oluşturacağız. Bu kapsamda emeği geçen mimar arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve Mimarlar Günü'nü kutluyorum.”


İmar ve Şehircilik Müdürü Gökhan Kömürcü ve belediye mimarları sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağladıkları ve nezaketi için Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.

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