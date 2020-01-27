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Başkan Palancıoğlu: “Belediyemiz tüm imkanları ile Elazığ'a desteğe hazır”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Melikgazi Belediyesi'nin tüm imkânları ile desteğe hazır olduğunu belirtti.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için seferber olduğu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, deprem dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajda şunları söyledi:


“Elazığ'da görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Devletimiz tüm olanakları ile deprem bölgesinde bulunmaktadır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Temennimiz, can kayıplarının daha da artmamasıdır. Dualarımız başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız içindir."

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