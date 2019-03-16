Başkan Palancıoğlu Büyükbürüngüz mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin uzaktaki yerleşim alanlarından Büyükbürüngüz Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak gönüllere girdi.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla mahalle mahalle dolaşarak gönüllere köprü kuruyor. Merkezdeki mahallelerin yanında uzaktakilere de giden Başkan Palancıoğlu, her yerde vatandaşların sevgisiyle karşılaşıyor. Son olarak Büyükbürüngüz'de konuşan Palancıoğlu, şehircilikte iddialı olduğunu belirterek, “Harita mühendisiyim, şehir plancısıyım. Dolayısıyla şehircilikle ve belediyecilikle ilgili konulara hakimim” dedi. Erciyes Üniversitesinde harita ve inşaat mühendisliği bölümlerinde dersler verdiğini ifade eden Palancıoğlu, “Son beş yılda da Talas'ta güzel ve örnek projeleri hayata geçirdik. Tabi Talas'taki kırsal mahallelerimize de merkezdeki hizmetleri götürmeye çalıştık. Aynısını burada da nasip olduğunda yapacağız. En güzel, en nitelikli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Buradaki talepleri biliyoruz. Özellikle su altyapısının yenilenmesi, göletin tamiri ve futbol sahasının üzerinin kapatılması gibi istekleri biliyoruz. İnşallah bütçemizi ve planlamamızı ayarlayıp bütün mahallelerimizdeki beklenen talepleri yerine getirmeye çalışacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu. Yapacakları örnek projelere değinen Palancıoğlu, şunları söyledi;

“Ülkemizdeki meselelerle ilgili bilgi ve donanıma sahibiz. Tarım, hayvancılık, eğitim, sanayi, spor, esnafa destek gibi konularda inşallah Melikgazi'de örnek çalışmalarımız olacak. Referans Melikgazi'ye, referans hizmetler getireceğiz.” AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, belediye başkanının ve belediyenin güçlü olabilmesi için belediye meclisinin de güçlü olması gerektiğini ifade ederek, “Büyükşehir'de Memduh Başkana, Melikgazi'de Mustafa Palancıoğlu Başkana ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adaylarımıza, dua ve desteklerinizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle sakinleriyle sohbet edildi.