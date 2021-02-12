Başkan Palancıoğlu, Cuma sabahı Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti

Mustafa Palancıoğlu, "Allah yolunda canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Burada bir açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Cuma sabahı günün ilk ışıkları ile birlikte günümüze Kartal Şehitliğimizden başlıyoruz. Dün Pençe Kartal Operasyonunu kapsamında 3 şehidimiz var. Mekânları cennet olsun. Biz de bugün burada kahraman şehitlerimize dua ederek güne başlayalım dedik. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Tabii bu ülke kolay kazanılmadı, kolay ayakta durmuyor. Ülkemizin üzerine birçok oyunlar oynanıyor. Tabii askerimiz, güvenlik güçlerimiz ve hükümetimiz de her türlü tedbirleri alarak ülkemizin en iyi şekilde dimdik ayakta kalması, çevre ülkelerde en iyi şekilde temsil edilmesi ve ülkemizin ilelebet payidar olması konusunda çalışmalar devam ediyor. Bizlerde dualarımızla maddi manevi imkânlarımızla destek veriyoruz. Yine ben tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun. Bu kapsamda şehitlerimizin manevi huzurundan herkese hayırlı cumalar diliyor, Allah yolunda canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."