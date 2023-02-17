Başkan Palancıoğlu: "Depremler dolayısıyla Miraç Kandil'ini buruk bir şekilde idrak ediyoruz"

Mustafa Palancıoğlu, depremler dolayısıyla Miraç Kandil'ini buruk bir şekilde idrak ettiklerini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Miraç Kandili ile ilgili şunları söyledi; "Tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Cenab-ı Allah birlik beraberlik, huzur ve sağlık içerisinde nice kandillere, güzel ulaşmayı nasip etsin. Kandiller önemli. Miraç kandili de Ramazan'ın habercisi. Ramazan Ayı da yaklaşıyor. Allah tutacağımız oruçları da kabul eylesin. Şuanda deprem bölgesinde tüm belediyelerde ilgili kurumlar Kızılay, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik, Spor Bakanlığı tüm kurumlar olarak elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yüzyılın afeti diyeceğimiz şekilde binlerce insanın vefat ettiği, binlerce insanın yaralandığı ve milyonlarca insanın evsiz kaldığı bir ortamda geçiriyoruz. Miraç Kandili'nde tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Rabbim birlik beraberlik içerisinde bugünleri de atlatmayı nasip etsin” dedi.