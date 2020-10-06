Başkan Palancıoğlu, Dünya Mimarlık Günü'nü Kutladı

Mustafa Palancıoğlu, belediye mimarlarıyla bir araya gelerek 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nü kutladı.

“Ekim ayının ilk pazartesi günü 1985 yılından beri Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanıyor. Bizde bu kapsamda belediyede çalışan mimarlarımızla bir araya gelerek günlerini kutladık.” diyen Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Bizde Melikgazi Belediyesi olarak 17 mimarımızla ilçemize hizmet veriyoruz. Özellikle son 1,5 yılda yoğun bir tasarım süreci geçiriyoruz. Camiler, okullar, sağlık tesisleri, parklar yapıyoruz. Farklı mimari tasarımlarla arkadaşların bilgi birikiminden yararlanıyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Mimari ve şehircilik açısından Osmanlı ve Selçuklu'dan kalma geleceğe aktaracağımız çok büyük çalışmalarımız var. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallemizde kentsel dönüşüm blokları yapıyoruz. Melikgazi kurulduğundan bu yana 10 binin üzerinde sosyal konut yapılmış durumda. Bunda arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Rabbim birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi nasip etsin. Bu kapsamda Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyorum.”