Başkan Palancıoğlu: “Engir Gölü sazlıkları ve kuş cenneti koruma altında”

Mustafa Palancıoğlu, Engir Gölü ve civarının 2 Şubat 2021 tarihli ve 3477 sayılı kararı ile doğal sit alanı olarak koruma altına alınmasına karar verildiğini söyledi.

Kuşlara ev sahipliği yapan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti'nde yaklaşık 140 kuş türü yaşadığını belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu, Engir Gölü'nün Gesi Deresi ve diğer küçük derelerle beslendiğini ve çevresindeki doğal yapı, bitki örtüsü, barındırdığı canlı varlıklar, yöreye özel bitkiler ile Anadolu floryası için önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, konuyla alakalı şu bilgileri verdi:

"İlçe sınırları içerisinde yer alan doğal bitki örtüsü, arazi yapısı ile saklı bir doğal yer olan Engir Gölü belediyemizin öncülüğünde doğal sit alanı olarak öngörülmüştü. Bu alanlar çevresi ve doğal yapısı ile bir bütün olup gelecek kuşaklara bir doğal alan olarak miras bırakılmalıdır. Engir Gölü çevresinde sulama amaçlı olarak sularının kesilmesi sazlıkları tehdit etmektedir. Türkiye'nin en büyük balıkçılı olan gribalıkçıl, alacabalıkçıl ve erguvani balıkçıl gibi türler bu bölgede yaşayan kuşlar arasında yer almaktadır. Belediye olarak Melikgazi ilçesinde yer alan bu alanları doğal sit olarak koruma altına almayı görev olarak biliyoruz. Engir Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altına alınmasının hayırlı olmasını dilerim."