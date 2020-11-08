Başkan Palancıoğlu, ERÜ'yü tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi'nin 2021 yılı Dünya Üniversiteleri sıralamasında 4 farklı alanda derece almasını kutlayarak üniversite yönetimini ve akademik kadroyu tebrik etti.

Dünya Üniversiteleri alan sıralamasında Erciyes Üniversitesi'nin de yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her zamanki gibi üniversitemizin bu başarısından onur duyduk, gururlandık. Üniversitemizin sürekli aldığı bu güzel başarılarla geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Kapasite, kalite ve işbirliği performansı ölçümünde yer alması bizim için bir gurur kaynağı oldu. Ülkemizde 130 devlet üniversitesi, 76 vakıf üniversitesi olmak üzere 206 üniversite bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi'nin yüzlerce üniversiteyi geride bırakarak 4 alanda derece alması ülke genelinde büyük bir başarıdır. Şahsım ve hemşerilerim adına Erciyes Üniversitesi'nin bu başarısına kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensupları ve yöneticilerini ve ERÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.