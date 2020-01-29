Başkan Palancıoğlu: “Esnaf masasısı esnaflara verdiğimiz önemin bir göstergesidir”

Mustafa Palancıoğlu‘nu makamında ziyaret ederek çalışmalarını değerlendirdiler ve ortak projeler hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erçalık, “Melikgazi Belediyesi'nin esnaf dostu bir belediye olduğunu biliyoruz. Esnafa dönük yatırım ve hizmetleri takdir toplamakta ve örnek olmaktadır. Özellikle esnaf siteleri ile Kayseri örneği oluşturulmuştur. Bir şehrin ticaret hacmi ne kadar geniş ise o şehir o kadar gelişir ve büyür. Esnaf Masası oluşturarak esnafa verdiği önemi ortaya koyan Sayın Dr. Palancıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çünkü Kayseri bir ticaret şehridir” dedi.

Örnek ve referans bir belediye olarak anıldıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, piyasa ekonomisinin çok önemli olduğunu ve bu neden ile şehrin sadece bir yerinde değil muhtelif yerlerinde çarşılar oluşturduklarını dolayısı ile merkeze gelen nüfus yoğunluğunu azaltarak rahat alış veriş imkanı oluşturduklarını kaydetti.

Özellikle Melikgazi İlçesinin ticaret merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Esnaf Sanatkârlar Derneği Yönetim Kurulu Yöneticilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.