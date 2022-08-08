Başkan Palancıoğlu esnaf ve vatandaşa aşure dağıttı

Mustafa Palancıoğlu, Aşure Günü'nü dolayısıyla esna ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Birlik ve beraberliğe vesile olması gereken manevi günlerdeyiz. Aşure Günü dolayısıyla Cami-i Kebir'de kılınan öğle namazı sonrası esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hem esnaflarımıza hem de hemşehrilerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Bugünün bu güzel bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Kayseri genelinde birçok noktada aşure dağıtımı yaparak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Aşure Günü'nün hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Aşuremiz bereketli, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.