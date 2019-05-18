Başkan Palancıoğlu: "Gençlerimize sözde değil özde yatırım ve hizmet"

Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “19 Mayıs 1919 tarihi Türk milleti için milli uyanışın sembolüdür. Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da, Cumhuriyetimizin parlak geleceğinin ilk adımı olan kurtuluş meşalesini yakmıştır” dedi.

19 Mayıs'ın milletimizin tarihinde önemli bir dönemeç olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu anlamlı günün Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti. Başkan Palancıoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi,

"Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimize özde yatırım ve hizmetlerde bulunarak sağlıklı, dinamik ve toplumsal dayanışma ve kendisi ile barışık bir gençlik neslin yetişmesi için yatırımlarımızda onlara ayrı bir önem ve değer veriyoruz. Teknoloji Atölyeleri, Teknoloji Lisesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Havacılık Lisesi gibi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Kapalı spor salonları, semt sahaları, kültür ve sanat kursları, mesleki eğitim kursları, yabancı dil ve bilgisayar kursları, doğa, tarih ve kültür gezileri gençlere yönelik hizmetlerimizden örneklerdendir. Dolayısı ile Melikgazi Belediyesi olarak gençleri kaderine, yalnızlığa ve kötü alışkanlık kazanmalarına terk etmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”