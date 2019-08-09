Başkan Palancıoğlu Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Poyraz Cami Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Melikgazi'de ihtiyaç olan yerlerde yeni cami ve Kur'an Kursu yapacaklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Caminin alt katında oluşturulan gençlik merkezimiz hayırlı olsun. Burada güzel bir imkan oluşmuş. Belediye olarak bizlerde hizmetinizdeyiz. Melikgazimize yeni camiler ve Kur'an Kursları hayata geçireceğiz.” dedi.

Melikgazi'de gençlere yönelik projelere ağırlık verdiğini ve aile hayatının önem verilmesi gereken bir kavram olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Gençlik ve aile yapısı benim Melikgazi'de 5 yıl boyunca önem vereceğim konular arasında. Aile ve gençler sağlam olmazsa istediğiniz kadar cami ve Kur'an Kursu yapın hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla gençlere yönelik birçok projeler yapacağız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirmek nasip olur. Burada yetişen çocuklar hem ailelerine hem ülkemize hem de İslam'a hayırlı birer evlat olurlar inşallah.”