Başkan Palancıoğlu: "Güvenli ve seri ulaşım için yol çizgi boyası satın alındı"

Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak güvenli ve seri ulaşım sağlanabilmesi için yol çizgi boyasının satın alındığını söyledi.

Belediye olarak yeni yolların asfalt işi tamamlandıktan sonra, tamir edilen yolların ise bakım sonrası yol çizgilerinin yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyemizce 74 bin kilo yol çizgi boyası ihale ile satın alındı. Yeni yaptığımız yollar son olarak güvenlik çizgileri çekildikten sonra araç trafiğine açılıyor. Bu kapsamda ilçe genelinde yenilenen tüm yollarda yatay trafik işareti olarak adlandırılan çizgi çalışmaları yapıyoruz. Şehir içerisindeki tüm yollarda özellikle bölünmüş yollar ile çok şeritli yollarda yol çizgilerini bizzat belediye olarak biz yapıyoruz. Sürücülerimizden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Yeni çalışmalarımız için malzeme tedariği ve araç alımı hizmetimiz devam edecek” dedi.