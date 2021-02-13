Başkan Palancıoğlu İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Mustafa Palancıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Dünyanın hızlı değişim ve dönüşüm içinde olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan başkanlığında, bakan yardımcılarımızın ve üst düzey yöneticilerin yer aldığı çevrimiçi olarak düzenlenen İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı'na katıldık. 18 serbest bölgenin katılımıyla düzenlendi. Burada İhtisas Serbest Bölgeler ile ilgili yeni bir kanun çıktı ve bu kapsamda yeni nesil İhtisas Serbest Bölgeler illerde kurulabilecekler. Özellikle teknoloji ve bilişim ağırlıklı Ar-GE ağırlıkta üretim yapacak firmalara büyük destekler söz konusu. Dolayısıyla bizde Kayserimizin menfaatine serbest bölgemizde bu şekilde bir yapılanma ile ilgili talepte başvuruda bulunup inşallah Kayseri'de de bilişim, teknoloji ve Ar-Ge ağırlıklı bir üretime geçilmesi daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimi, Kayseri'nin hem ihracatının yükselmesi hem nitelikli istihdamının artması ile ilgili de çalışmalar yapacağız. Katıldığımız toplantı hayırlara vesile olsun. Tabii zamanlama önemli böyle güzel bir yasayı Kayseri'nin değerlendirmesi lazım. Burada Kayseri'nin menfaatlerinin yeni nesil İhtisas Serbest Bölgenin korunması ile ilgili çalışmanın yapılması gerektiği kanısındayız. Bu yönde de çalışmaları yapacağız; inşallah hayırlı olur. Biz de Kayseri Serbest Bölgemize yeni yatırımlar ve imkânlar kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.