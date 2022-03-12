Başkan Palancıoğlu: "İstiklal Marşı; Türk milletinin ortak sesidir"

Mustafa Palancıoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu mesajında şunları söyledi; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bundan 101 yıl önce bugün, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı, tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, vatanımızın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakârlık ve kahramanlığın adı, Türk milletinin ortak sesidir. Aziz Türk Milleti'nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu eşsiz eseriyle Türk milletini vatan ve bayrak sevgisi, birlik, beraberlik, ortak düşünce ve değerler etrafında buluşturarak zirveleştirmiştir. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşı'mızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve duayla anıyorum."