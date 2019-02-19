Başkan Palancıoğlu KADEM'de

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri Şubesinde kadınlarla bir araya geldi.

31 Mart'taki yerel seçimler kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık ve teşkilat üyeleriyle kısa adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri Şubesini ziyaret ederek, başkan Sevda Baran ve dernek üyeleriyle buluştu. Başkan Palancıoğlu, belediye başkanlığını ev hanımlığına benzeterek, “Evin temizliği, çamaşırı, yemeği, alışverişi gibi birçok işinden sorumlusunuz, ama küçük bir eksiklik olduğunda size şikâyet geliyor.” dedi.

Kadınların yaşadığı bölgedeki eksiklikleri en iyi gören kişiler olduğunu belirten Palancıoğlu, “Bu nedenle belediyenin çalışması gereken alanlarını iyi biliyorsunuz.” ifadesini kullandı.

Palancıoğlu, göreve geldiğinde Melikgazi'de farklı çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydederek, “Melikgazi için projeleri açıklamadan önce farklı kişi ve kurumların görüşlerini almaya gayret ediyoruz. Bu dönemde projeleri mahalle, aile ve gençlik odaklı düşünüyoruz. O yüzden Melikgazi'de farklı çalışmalar yapacağız.” şeklinde konuştu.

Kadınların toplumdaki rolünün çok önemli olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Kadınların ne kadar aktif ve başarılı olabileceğini biliyorum. Talas'ta ben başarılı olabildiysem bunun büyük bir kısmı kadınlarımızın bizi sahiplenmesi, eksiklerimizi söylemesi ve bizim bunları tamamlamamızla oldu.”

Palancıoğlu, kadınlar için açıkladıkları projeyi de burada anlatarak, “Melikgazi'de internetten el ürünleri satış merkezi kuracağız. Ürünlerin yapımıyla ilgili eğitim verdikten sonra gerekli malzemeleri temin edeceğiz. E-ticaret ile ilgili eğitim verip, kendi web sitenizi de kurmanıza yardımcı olacağız. Dolayısıyla KADEM ile çok çalışacağımızı düşünüyorum. İnşallah Teknoparkı da işin içine dâhil etmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

KADEM Kayseri Şube Başkanı Sevda Baran da, Başkan Palancıoğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Sizlerle ortak çalışmalarda bulunmaktan mutluluk duyarız.” ifadelerini kullandı.