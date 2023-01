Başkan Palancıoğlu: "Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır"

Mustafa Palancıoğlu, sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduklarını söyleyerek, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için belediye personelinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak personelimizle birlikte Kızılay Kayseri Şubemize kan bağışında bulunduk. Sosyal sorumluluk projeleri her zaman belediye hizmetlerimizin öncelikleri arasında yer alır. Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kızılay'ımız da hem yurt içinde hem de yırt dışında bu konuda çok güzel faaliyetler gösteriyor. Onların elini güçlü tutmak adına Türk Halkı olarak her zaman onlara destek olmalıyız. İhtiyaç için kan stoklarının yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay'ının her zaman yanındayız. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine öncülük ederek, halkımızı daha duyarlı ve daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Tüm hemşehrilerime kan bağışında bulunmalarını öneriyorum” dedi.