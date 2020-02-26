Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinde

Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, gençlere nasihatlerde bulundu.

Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide öğrencilik yıllarından ve iş hayatından örnekler vererek konuşmasına başlayan Başkan Palancıoğlu, “Öğrencilerimiz bizler için değerli. Her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Okul bitecek, üniversiteye gideceksiniz, evleneceksiniz, çocuklarınız olacak. Yıllar çok hızlı geçiyor. Yılları çok iyi değerlendirmek lazım. Bizler sizlere ancak örnek olabilir, rehberlik edebiliriz. Sizlere düşün çok şey var. Sizin hayata hazır olmanız ülke açısından son derece önemli. Başaramayacağınız hiçbir şey yok bir şeyi başarmak için ısrarlı ve azimli olmalısınız. Zorluğa talip olmanız lazım. Başarılılar arasında olmak istiyorsanız gençken bir şeyler yapın. Hepinizin elinde internet var ama doğru ve yararlı kullanmasını bilmeniz gerekir” dedi.

Gençlere kendilerini yenilemeleri ve eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürmelerini tavsiye eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Çok çalışın, hayalleriniz ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. Kendinizi güveniniz tam olsun özgüvenli olun. Başarı vazgeçmeyenlerin olacaktır. Çalışmanızın ve gayretinizin karşılığını er ya da geç alırsınız. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı işler ve eşler nasip etsin" ifadelerini kullandı.