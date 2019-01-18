Başkan Palancıoğlu karne töreninde

Mustafa Palancıoğlu, Talas Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulunda düzenlenen yarıyıl karne törenine katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ve birim amirleriyle Bahçelievler Mahallesindeki Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokuluna gelen Başkan Palancıoğlu, ilk olarak anasınıfı öğrencileriyle buluştu. Diğer yetkililerle birlikte miniklerin karnelerini veren Başkan Palancıoğlu daha sonra üst sınıflara geçti. Her sınıfın öğrencilerine karnelerini dağıtan Başkan Palancıoğlu, başarılı öğrencileri ayrıca tebrik etti, diğerlerine tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Palancıoğlu, “Öğrenciler karlı havada güzel bir sömestr tatiline giriyor. Dolayısıyla tatilde kartopu oynayarak, eğlenerek zamanlarını geçirecekler. Tabi bizim de çocuklarımız var. Eğitim öğretim ülkemiz için son derece önemli. İnşallah çocuklarımızın geleceği parlak olur. Çünkü çocuklarımızın geleceği ne kadar parlak olursa ülkemizinki de o kadar parlak olacaktır. Dolayısıyla Rabbim evlatlarımıza hayırlı yazgılar yazsın, iyi imkanlarla kendilerini yetiştirme olanağı sağlasın. İnşallah hem ailelerine hem de ülkemize hayırlı evlat olsunlar. Yarıyıl tatillerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bütün öğrencilerimize başarılar ve iyi tatiller diliyorum” dedi.

Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler törenin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğraftı çekindi.