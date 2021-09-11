Başkan Palancıoğlu Kayseri Lisesi Mezunları Buluşmasına katıldı

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nin '128. Kuruluş Yılı Mezunlar Buluşması' etkinliğine katıldı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kayseri Liseliler Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu (KAYLİSDER) üyeleri başta olmak üzere törene katılan mezunlar ile sohbet ederek, bu tür etkinliklerin aslında toplumsal birliğe, barışa ve dayanışmaya katkı sağladığını kaydetti. Kendisi de Kayseri Lisesi mezunu olan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Mezun olduğum Kayseri Lisesi öğrencileri Sakarya Savaşında son yıl mezun veremeyerek hepsi şehit olmuştur. Benim mezun olduğum sene çok rekabetçi başarılı bir liseydi. Öylede devam ediyor. Kayseri Lisesinin yetiştirmiş olduğu devlet adamları, sanatçılar, akademisyenler, mühendisler, yargı, askeri, eğitim alanında ülkenin kurulmasında büyük rol oynamışlardır. Bugün dahi birçok mezun önemli görevlerde bulunmaktadır. Dolayısı ile Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadırlar. Her zaman başarılı mezunları ve başarıları ile anılmıştır. Mezunu olmaktan daima gurur ve mutluluk duyduğum Kayseri Lise'mizin ve tüm eğitim camiasının yanındayız" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri Liseliler Dayanışma ve Yardımlaşma Platformunun son derece önemli bir misyonu ve vizyonu bulunduğunu ve bu mutlu birlikteliği sağlayan dernek yöneticilerine teşekkür ettiğini ifade ederek, davetlilere Melikgazi Belediyesince hazırlanan aşure ve sucuk ekmek ikramında bulunduklarını söyledi.