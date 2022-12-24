Başkan palancıoğlu: “Kayseri Serbest Bölge 2022 yılında büyük ve önemli yatırımları kazandı”

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri üretiminin lokomotifi olan Serbest Bölge'de yılın son yönetim kurulu toplantısını yaptıklarını söyleyerek, 2022 yılında çok büyük ve önemli yatırımları Kayseri Serbest Bölge'ye kazandırdıklarını hatırlattı.

Tüm çalışmalara her türlü desteği veren Kayseri Sanayi Odası ve Ticaret Odası Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kayseri serbest bölgenin 2022 yılı son yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılı Kayseri Serbest Bölge için en büyük hizmetlerin yapıldığı yıl oldu. Şuan da üretime geçen aylık 1.5 milyon TL gelir elde ettiğimiz 4 MW'ın üzerinde GES projesini başlatmış olduk. Bir diğer faaliyetimiz 17 bin 500 metrekare alanda kiralanabilir hangar yaptık ve bugün aldığımız kararla bu hangarın tamamını firmalara kiralamış olduk. Diğer büyük çalışmalardan bir tanesi belki de Serbest Bölge'nin önünü açacak en büyük çalışma. Serbest Bölge'de imar planında bulunan bütün yolları açmış olduk. Kayseri de ki en büyük yol imalatlarından bir tanesi oldu. İnşallah ilkbaharla birlikte bu yolların üstünün asfaltlanması başlayacak. Aynı zamanda atık su arıtma tesisimiz şuanda 3 bin metreküp olacak şekilde büyütülüyor genişletiliyor, ihalesi yapıldı ve inşaatı başlamış durumda. Yüksek gerilim hatları şuanda düzenleniyor ve o da inşallah bir aydan tamamlanmış olacak. Bir diğer çalışmamız doğalgaz hattı. Altyapıyla ilgili doğalgaz tamamen şu anda hazır. Bütün sanayicilerimiz doğalgazdan yararlanacak şekilde alt yapısı bitti. Bugün yine aldığımız karar çerçevesinde özellikle atık su arıtma, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile ilgili çalışmalarımız da başlamış oldu. Serbest Bölgenin gümrük giriş kapısını da yeniliyoruz. Kantarların yenilenerek, kapının değişmesi ve birçok tır rahat giriş çıkış yapacak. Serbest Bölge şu anda Kayseri'nin ihracatının yüzde 22'sini yapan bir konumda ve inşallah çok daha iyi bir konuma gelecek. Şuanda 50'nin üzerinde yatırım burada devam ediyor. İnşallah 2023 yılı Serbest Bölge'de en çok firmanın açılış yapacağı, binlerce istihdamının sağlanacağı bir bölge konumuna ulaşacak. Bu çerçevede ben tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Şuanda Serbest Bölgedeki istihdam sayısı 6 bini geçmiş durumunda. 2023'te yeni açılan fabrikalarla birlikte en az 3 ile 4 bin kişi daha istihdam edilmiş olacak. Ben değerli sanayi odası başkanımız, ticaret odası başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. 2023 yılı Kayseri Serbest Bölgemizde birçok yeni Sanayi yatırımlarının açılışını yapacağımız bir yıl olacak. Tüm bu çalışmalarımız ve yatırımlar Kayseri'mize hayırlı olsun” dedi.