Başkan Palancıoğlu Kayserili sporcuları kutladı

Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan Kayserili sporcu Süleyman Bekmezci ve Fatma Arık'ı tebrik etti.

Genç sporcuları kutlayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi; "İstanbul'un ev sahipliğinde sekizincisi düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda başarılı olarak Kayserimizi ve bizleri gururlandıran sporcularımız 2 gümüş madalya kazandı. Şehrimizi ve ülkemizi temsil eden Süleyman Bekmezci, Fatma Arık'ı ve antrenörleri Süleyman Altınoluk ile Zehra Polat Şarvan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca sporcularımızın üzerinde emeği çok olan ailelerini ve hocalarını da tebrik ediyorum."