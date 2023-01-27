Başkan Palancıoğlu: “Kayseri'mize oyuncak kütüphanesi ve masal evi yeni vizyon kazandıracak”

Mustafa Palancıoğlu, Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi Yatırım Projesinin Türkiye'de ilk olacağını ve örnek gösterileceğini söyledi.

Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi'mizde çocukları sevindirecek farklı bir projeye imza attıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Çocuklarımızın ve ailelerinin yüzünü gülümsetecek çok farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi projemizin detaylarını görüşerek istişare ettik. Oyuncak alamayan çocuklar için büyük kolaylık sağlayacak projemiz ile çocuklar satın alamayacağı birçok oyuncakla oynayabilecek ya da oyuncağı alıp evine götürerek tanınan süre sonunda kütüphaneye geri getirecek. Çocuklarımızın zekâ gelişimine imkân tanıyacak birçok zekâ oyunu da burada yer alacak. Çünkü zekâ oyunları pahalı oyuncaklar. Binanın üst katında ücretsiz oyuncak vereceğimiz, çocukları 23 Nisan'da, doğum günlerinde sevindireceğimiz, ücretsiz oyuncak köşemiz olacak. Ayrıca drama ve tiyatro eğitimi de vereceğimiz bir salonumuz olacak. Melikgazi'mize yeni projemiz hayırlı olsun ” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Çocukları ve ailelerin yüzünü gülümsetecek çok farklı bir projeyi hayata geçireceklerini ve proje ile yine gündem oluşturacaklarını sözlerine ekledi.