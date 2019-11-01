İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Palancıoğlu, "Kendi sahamızda oynayacağımız maça sporseverleri bekliyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol takımının bu hafta kendi sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet ettiğini söyledi.


Melikgazi Belediyespor voleybol takımının yapmış olduğu müsabakalardan galibiyetlerle ayrıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi voleybol takımı bu hafta kendi sahasında Ürgüpspor Kulübü Voleybol takımı ile karşılaşma yapacak. Takım maça hazır. Sizler ile bütünleşerek sahadan galibiyetle ayrılmak için gerekli ekip çalışmasını yapmaktadır." dedi.


Melikgazi Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Fuat Kalay ise 03 Kasım 2019 günü saat 14.00'te Kayseri Atatürk Spor Salonunda olacaklarını ve galibiyeti seyirciler ile paylaşmak istediklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.