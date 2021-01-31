Başkan Palancıoğlu: “Kentsel dönüşüm de inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü”

Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürüldüğünü söyledi.

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazetede yayımlandığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesinin ev ve binalarını kentsel dönüşüm ile yenilemek isteyenler için büyük kazanç olduğunu kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir başarı ile kentsel dönüşüm projesi uyguladıklarını ve binlerce aileyi modern, sağlıklı ve sosyal mekânlar ile yeni evlerine kavuşturduklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi ile mülk sahipleri kazançlı olmuşlardır. Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlandı “ dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm projelerine bu kararın daha çok hız katacağını ve dönüşüm sürecinin daha da hızlanacağını sözlerine ekledi.