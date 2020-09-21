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Başkan Palancıoğlu: "Kullanmadığınız bilgisayarlar Eğitime Katkı Sağlayacak”

’Uzaktan Eğitime Sen De Destek Ol’ kampanyası başlattıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

'Uzaktan Eğitime Sen De Destek Ol' kampanyası başlattıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Covid 19 sürecinde eğitimin uzaktan yapılacağını bu nedeni le kullanılmayan bilgisayarların ihtiyaç sahibi öğrencelere ulaştırılması için Kayserili hayırseverleri göreve çağırdı.


Kayseri halkının hayırsever, yardımsever ve paylaşımcı olduğunu belirten Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilere katkı sağlamak için bağış yapılan, hediye edilen, her bilgisayarın birçok öğrenci için gelecek ve eğitim kapısını açacağını kaydetti. Kullanılmayan bilgisayarların Eğitim Bileşim Ağı (EBA) ile ders alacak öğrencilere ulaştırılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu kampanyaya katılmak isteyen, destek olmak isteyenlerin belediyenin 0530 253091 91 Whatsapp hattından ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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