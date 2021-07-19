Başkan Palancıoğlu kurban pazarını gezdi, pazarlık yaptı

Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesinde kurulan yeni kurban satış yerini gezerek, esnaf ile sohbet etti, vatandaşların alışverişine ortak olarak pazarlık yaptı.

Pazar yerinde bulunan esnaf ve vatandaşa hayırlı alışverişler temennisinde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Melikgazi'mizde yeni kurduğumuz Mimarsinan hayvan pazarındayız. Herkesi buraya bekliyoruz. Bugün Arefe. İnşallah yarın kurbanlarımızı keseceğiz nasip olursa. Sizler için güzel bir pazar yeri yaptık. Güzel bir satış ve kesim yeri oldu. Kurbanlıkların fiyatları da çok. Burada hem küçükbaş hem büyükbaş var. Hepsi burada mevcut. Tam 100 bin metrekare alanda her türlü imkânımız var. Burada kesimde yapacaksınız. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu fırsatı kaçırmasınlar, kurban alacak vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Mimarsinan Organize Sanayi'nin hemen arkasında pazarımız. Dolayısıyla ulaşımı çok kolay. İnşallah bundan sonra önümüzdeki 30-40 yıl burada kurban pazarı kurulacak. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.”