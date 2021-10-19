Başkan Palancıoğlu mahalle muhtarlarının gününü kutladı

Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan Muhtarlar Günü münasebetiyle Melikgazi ilçesi mahalle muhtarları ile buluşarak taleplerini dinledi.

Belediye ile vatandaşlar arasında gönül köprüleri kuran mahalle muhtarlarının gününü kutlayan Mustafa Palancıoğlu, "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bugün hem kendilerini tebrik ettik, hem de bizden taleplerini dinledik. Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile sanki yıllardır burada çalışıyor gibi uyum içerisinde çalışıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Gece gündüz hizmet etmek için çalışıyoruz. Belediye olarak her mahalleye dokunuyoruz. Sosyal tesisler, yeni yollar, parklar, camiler, sağlık merkezleri, okulları yapıyoruz. Farklı alanlarda gücümüzün ötesinde çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Başka illerden belediyelere projelerimiz örnek ve referans oluyor. Melikgazi'nin geleceğini kurtaracak çalışmalara imza atıyoruz. Neye ihtiyaç varsa onun mücadelesini veriyoruz. Rekor denecek asfalt yapıyoruz. Melikgazi'ye çok daha güzel çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerimize en iyi hizmetleri ulaştırma yolunda büyük bir misyona sahip muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz” dedi.