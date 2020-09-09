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Başkan Palancıoğlu: “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, covid-19 tedbirleri kapsamında gereken çalışmaların yapıldığını, ancak bireysel olarak vatandaşlara daha çok görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.


Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından Melikgazililerin maske, sosyal mesafe ve hiyjen kurallarına uyduğunun gözlendiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Durum ciddi! Sağlığınız bizim için önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça 15 gün süresince dışarıya çıkmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.


Melikgazi Belediyesi olarak korona ile ilgili çalışmalarda yapılan anketlerde Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de ilk 8. belediye solarak seçildiklerini ve örnek gösterildiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazililerin kurallara uyma gayreti içinde olduklarını, bu nedenle canı gönülden teşekkür ettiğini ve toplum sağlığına gösterdikleri önemden dolayı kutladığını söyledi.

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