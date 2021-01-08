İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Meclis üyelerine Geri Dönüşüm Tesisi'ni gezdirerek tesiste yapılan çalışmalar hakkında üyelere bilgi aktardı.


Meclis üyelerine tesis hakkında genel bilgi verildi, atıkların nasıl işlendiği, geri dönüşüm kısmı ve ekonomiye katkısı anlatılarak yeni araç filosu tanıtıldı.


Melikgazi Belediyesi'nin çevreci çalışmaları ile örnek projeler ürettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Meclis üyelerimize ara ara yaptığımız işler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bu kapsamda bugün geri dönüşüm tesisimizi gezdirerek kendilerine yapılan işler hakkına bilgi verdik. Türkiye'de tek olan Geri Dönüşüm Eğitim Salonu ve Geri Dönüşüm Sergi Salonu'nu da gezdirdik. Kayseri'de ilk belediye hizmet binamıza ‘Sıfır Atık' belgesini aldık. ‘Melikgazi de Sıfır Atık' sloganıyla başlatmış olduğumuz sıfır atık çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. 2020 yılında yaklaşık 7.500 ton geri dönüşüm topladık. 4.664 ton kağıt ambalaj, 835 ton plastik, 20 ton cam ambalaj ve 50 bin litre bitkisel atık yağ toplanmıştır. 93 bin 500 adet çam ağacının kesilmesi önlendi, 50 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi önlendi. Yapılan geri dönüşüm ile ülke ekonomisine 8.500.000 TL katkı sağlandı. Genel Sıfır Atık Yönetim Sistemi belgesinin, Kayseri de ilk belediyemiz tarafından alındı. Ayrıca yeni alınan araçlarımızla daha seri ve daha nitelikli hizmet vermeye başladık. Araç filomuzu sürekli yeniliyoruz. Kendi paramız haricinde hibe projeler ile de kamyonlar alıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.