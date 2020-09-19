Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi ilçesi umumi hıfzıssıhha kurul kararı gereği yeni tedbir alınmıştır”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulun 16 Eylül 2020 günü yapılan toplantısında alınan bir dizi karar gereği covid-19 ile mücadele için yeni tedbirlerin alındığını ve alınan bu tedbirlerin öncelikli olarak uygulamaya başlanıldığını söyledi.

Korona virüs salgının toplum ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutma amacı ile alının kararların öncelikle uygulanacağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu "Bugünden itibaren bir ay süre ile Site içerisinde olsa daha çocuk oyun alanların, parkların etrafı şerit ile kapatılarak bu alanlara çocukların girmesinin engellenecektir. Tüm piknik alanları 15 gün süre kapatılacaktır. Son olarak Hunat ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Çay Ocaklarının 15 gün süre ile kapatılması kararı alınmıştır. Bu alanlar denetim ekiplerince denetlenecektir. Ayrıca vatandaşlar çarşı bölgesinde maske, sosyal mesafe ve hijyenik konusunda sürekli uyarılacaktır” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi ilçesi umumi hıfzıssıhha kurul kararının titizlikle uyarılması için Melikgazi belediyesi olarak gerekli tedbirlerin alındığını ve gerekli çalışmanın başlatıldığını sözlerine ekledi.