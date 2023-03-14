Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Müftülüğü'nün aylık değerlendirme toplantısına katıldı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Müftülüğü'nün konuğu olarak aylık olarak düzenlemiş oldukları değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Biz belediye olarak vatandaşın talebi neyse o yönde cami, kuran kursu, sağlık ocağı ve okul yapıyoruz. Türkiye'de hayırseverlerle en çok gayret gösteren belediyeler arasındayız. En çok cami, okul ve sağlık merkezi yapan belediyeyiz. Gençlerin cami ve Kuran Kursuna severek istekle gelmesi çok önemli. Camiler insanların manevi olarak huzur bulduğu yerler. Toplumda bazı konularda ahlaki olarak çöküş söz konusu. Bunlarla el ele vererek mücadele etmemiz lazım. Camilerin gençlerin aklına gelen ilk uğrak yeri olması lazım. Özellikle kadınlarımız camilerde rahat etmeli. Çünkü kadınların camiye gelmesi demek çocukların camiye gelmesi demek. Yapılan tüm programlarda kadın ve çocuklara daha çok yer verilmesi lazım. Rabbim tüm sıkıntılarımızı el ele beraberlik içinde atlatmayı nasip etsin. Asrın felaketinin ardından yaralarımızı birlikte saracağız. Depremden sonraki süreç hep birlikte atlatacağımız bir süreç. Sağ olsun tüm camilerimiz deprem anında evlerine girmeye korkan vatandaşlarımızı ağırladı. Tüm camilerimizin açık kalması lazım" dedi.