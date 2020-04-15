Başkan Palancıoğlu Melikgazi temizlik personelini alkışladı

Mustafa Palancıoğlu, korona virüse karşı ilk günden beri ilçenin tüm alanlarında gece gündüz demeden çalışan temizlik işleri personeliyle bir araya gelerek çalışanlarını alkışladı.

Melikgazi Belediyesi'nin Temizlik İşleri Atölyesinde temizlik çalışanları ile bir araya gelerek hizmetleri için teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan personelimiz ile bir araya gelerek korona virüs ile mücadelemiz kapsamında vermiş oldukları hizmetler için kendilerine teşekkür ettik. Gönülden alkışladık. Temizlik işleri belediyelerin en zor işlerinden bir tanesi. Yoğun mesai ve özveri istiyor. Şuanda evde kaldığımızdan dolayı ürettiğimiz çöplerin çok hızlı bir şekilde toplanması gerekiyor. Yoksa hem sineklenmeye hem de kokuya sebep olabilir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, 125 araç ve 400'e yakın personel ile her gün ilçemizin temizliğini yapıp çöplerini topladı. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gibi kendileri de gece gündüz çalışıyor. Hepsi de Melikgazi'nin daha hijyenik ve temiz olması için gayret gösteriyor. Dolayısıyla onları yürekten alkışlıyoruz. Emeklerine sağlık” dedi.

Vatandaşlardan temizlik konusundan hassasiyet beklediklerini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi bölgesinde tam 20 bin tane çöp konteyner var. Bunları her gün istisnasız topluyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak ilçemizi de öyle temiz tutalım. Çünkü belediyemizin en çok para harcadığı birimlerden bir tanesi temizlik işleri. Bu para kamunun parası olduğu için lütfen kamu paramıza ve çevremize sahip çıkalım” dedi.