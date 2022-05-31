Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi'ye yeni pazar yerleri kazandırıyoruz”

Melikgazililerin yaşam kalitesini artırmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçemiz hızla büyüyüp gelişiyor. Bizde buna uygun olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yürütmüş olduğumuz hizmetlerle diğer belediyelere örnek ve referans oluyoruz. Vatandaşlarımızın nezih ve sağlıklı ortamlarda pazar alışverişi yapmaları amacıyla ilçemizin farklı mahallelerine yapacağımız kapalı pazaryerleri ile alışverişi keyifli ve konforlu bir hale getireceğiz. Selçuklu Pazar yeri ve sosyal tesisimiz bitti yakında hizmete açacağız. Gürpınar, Kazım Karabekir ve Bahçelievler Mahallesi'nde yapacağımız pazaryerleri ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Çok amaçlı olarak projelendirilen Selçuklu Kapalı Pazaryeri, farklı yapısıyla dikkat çekiyor. Hem bayanlara eğitim verilecek hem de aynı zamanda da burada jimnastik yapabilecekleri spor tesisi olacak. Bunun haricinde bir de kütüphane şeklinde çocukların ders çalışabilecekleri güzel bir mekâna kavuşacaklar. Birde Alpaslan Kapalı Pazar yerimiz var. Buraya alışverişe gelenler için kafeler, oturma ve sohbet mekânları bulunacak. Bu yeni konseptimiz ile birlikte pazar yerlerimizi yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceğiz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.