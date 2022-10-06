Başkan Palancıoğlu Mevlid Kandili'ni kutladı

Mustafa Palancıoğlu, mübarek Mevlid Kandili için bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında, Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, sevgi, kardeşlik ve hayırlar getirmesini temenni ederek; "Mevlid Gecesi Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) yaşamını, mirasını, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tefekkür edebilmek için güzel bir fırsat. Mevlid Kandili; insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren son Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gecedir. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın, milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, Rabbi'mden birliğimizi ve dirliğimizi korumasını niyaz ediyorum.” dedi.