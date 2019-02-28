Başkan Palancıoğlu MHP site toplantısında

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Gesi Fatih Mahallesi'ndeki site toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hızla sürdüren Başkan Palancıoğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Gesi Fatih Mahallesi'ndeki toplantıya katıldı. Toplantının açılışında konuşan MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, iki parti olsa da gayelerin ortak olduğunu belirterek, “Kıblemiz bir, Allah'ımız bir. Bayrağımız, vatanımız bir. İnşallah sizlerin desteğiyle 31 Mart'ta başarıya ulaşacağız” dedi. MHP İl Başkanı Serkan Tok, “Bizim birlikteliğimiz Türkiye'yi bir Suriye, Irak yapmasınlar diye. Bu nedenle MHP kadroları özellikle AK Parti kadrolarıyla birlikte birleşmiştir. Bu birleşme tamamen Türk Milletinin lehinedir” ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise Cumhur İttifakını milli ittifak olarak nitelendirerek, “Milli ve manevi değerler çerçevesinde buluştuk ve inşallah Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Biz bu ülkenin, memleketin sevdalısıyız. Bu ülkenin bir bardak çayı dahi büyük bir nimettir. O yüzden birbirimizin de, ülkemizin de kıymetini bilmeliyiz” diye konuştu. “Talas'ta güzel işler yapmayı Cenabı Allah bizlere nasip etti” diyen Palancıoğlu, “Talas tarihinde yapılmış okulların yüzde 20'si, camilerin yüzde 25'i, sağlık ocakları ve 112 acilin yüzde 50'si son beş yılda yapıldı. Melikgazi'de farklı bir çalışma yapacağız. Bunun için mahalle toplantılarıyla eksiklikleri tespit ediyoruz” şeklinde konuştu. Melikgazi'ye yapacağı projelerden bahseden Palancıoğlu şöyle konuştu;

"Emeklilere, kadınları yönelik internetten el ürünleri satış merkezi kuracağız. İsmi ‘Kubbe' olacak mini kütüphaneler yapacağız. Sadece ders çalışılmayacak ücretsiz, gönüllülerden dersler alınabilecek. Artık mahalle kültürünü yansıtacak küçük, butik okullar yapacağız. Böylece ailelerin servis ücreti de olmayacak. Küçük okullar, küçük camiler, küçük sağlık ocakları olacak. Çocuklarımız için oyuncak kütüphanesi ve masal evi yapacağız. Yani proje konusunda bir eksiğimiz yok. Ama bunların en önemlileri aile, kadın ve gençlere yönelik projelerimiz olacak. Ailenin korunması için Talas'ta 1+1 dairelerin yapılmasını önlediğimiz gibi Melikgazi'de de bunu sağlayacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için teknoloji atölyeleri kuracağız. Melikgazi'de işimiz gücümüz sadece asfalt, kaldırım değil, aile yapısına, gençliğe ve kadınlarımıza sahip çıkacak çalışmalar olacak.”