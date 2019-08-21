İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Palancıoğlu: "Mimarsinan OSB'ye ulaşımda alternatif yolu tamamlayarak seri ve güvenli ticaret akışını sağladık"

Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu‘nu makamında ziyaret ederek organize bölgesi ile ilgili yatırımlar, projeler ve belediye işbirliği içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Yatırım ve istihdam odaklı ziyarette Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut, “Melikgazi Belediyemiz alternatif yolumuz için gerekli çalışmayı başlattı ve sonuçlandırdı. Bu belediye çalışması aslında Kayseri´ye yatırım olarak yansımış olup istihdam ve üretime katkı sağlamıştır” dedi.


Üretimi artıran, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdamı artıran her projeye destek olduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi´ne ulaşımda alternatif yolu en kısa sürede tamamlayarak ulaşımda seri ve güvenli bir ticaret akışını sağladık” diye konuştu.


Şehrin doğu bölgesinde üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği açısından Mimarsinan OSB'nin bir merkez olabileceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, üretimin ve istihdamın artması ile Kayseri şehrinin daha çok kazanacağını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.