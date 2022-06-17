Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilere karne dağıttı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Kaymakamı Bülent Karacan ile İlmiye Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Karne verdiği her öğrenciyle tek tek fotoğraf çektirerek başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Onların başarılarına olduğu kadar başarısızlıklarına da sahip çıkmalı, sevgi ile yaklaşmalıyız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzlerini güldürmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Her zaman hedefimiz iyi insan yetiştirmek olmalıdır. Çocuklarımız bizim umudumuz olan geleciğin mimarları. Aldıkları başarılı bir eğitimle hem kendilerine ve ailelerine hem de ülkeye fayda sağlayacak neferler olacaklar. Öğrencilerimize önümüzdeki yaz tatilini dinlenerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmelerini diliyorum. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.