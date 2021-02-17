Başkan Palancıoğlu: "Mübarek aylar ve geceler bizler için fırsat günleridir"

Mustafa Palancıoğlu, yayınladığı mesajla tüm İslam âleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Mübarek aylar ve gecelerin insanların kalplerini yaklaştırdığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Koskoca bir yıl geride kaldı. Yine üç ayların başlangıcındayız. Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek, maneviyatın yükseldiği aylardır. Mübarek aylar ve geceler bizler için fırsat günleridir. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Nice Regaip'lere, nice Ramazan'lara, nice üç aylara nice Ramazan'lara huzur içinde muhabbet içinde bizleri ulaştırsın. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir Gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran bu gecenin İslam âlemine en önemlisi sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Saygı, hürmet muhabbetlerimle" dedi.