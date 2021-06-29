Başkan Palancıoğlu öğrenci Derin Şahin'i tebrik etti

Mustafa Palancıoğlu, Uluslararası Genç Sosyal Bilimcilerin düzenlediği ve tarih dalında hazırlamış olduğu proje ile madalya alan Derin Şahin için bir kutlama mesajı yayımladı.

Hazırlamış olduğu proje ve tanıtım videosu ile dereceye giren öğrenciyi tebrik ettiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “ICYSS'21 Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'nın 25-26 Haziran tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenen seçmeler sonucunda Tarih dalında lise üçüncü sınıf öğrencisi Derin Şahin madalya kazanmış. Hazırlamış olduğu 'Anadolu'nun Unutulan Geleneksel El Sanatlarından Kayseri Hacılar Yöresi Kumaş Dokumacılığı' projesi ile bronz madalya kazanan Derin Şahin hepimizi mutlu etmiştir. Ayrıca kültürel performans dalında öğrencimizin hazırladığı Türkiye tanıtım videosu ile dünya üçüncüsü olmuştur. Bu başarısı hepimizindir. Geleceğin bilim insanını başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime yapılan yatırımların artık sonuç vermeye başladığını ve araştırma ruhlu bir neslin yetiştiğini ifade etti.