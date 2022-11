Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamlığı işbirliğinde Şair-Yazar Hayati İnanç ile düzenlenen Öğretmenler Günü söyleşi etkinliğinde öğretmenlerle bir araya gelip, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Programda bir konuşma yapan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Hayati İnanç hocamız, bu sefer öğretmenlerimizle buluşarak söyleşi gerçekleştirdi. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirerek onların ülkemize katkı koyan bireyler olmasını sağlayan eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kayserimizdeki birbirinden kıymetli öğretmenlerimizle burada olmaktan mutluluk duydum. Bu anlamlı günü, bizlere emek veren siz öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı ifade etmemize vesile olması, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin her geçen gün artan önemini bizlere hatırlatması ve bir farkındalık oluşturması bakımından önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve eğitimcinin destekçisi olduk. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarımızla eğitim camiasının bir gün değil her gün sahip birer gençlik olarak yetiştiren, onlara vatan ve millet sevgisi aşılayan tüm öğretmenlerimizin gününü canı gönülden kutluyorum. Bugün yine Hayati Hocamız harika bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu güzel söyleşi için kendisine de ayrıca teşekkür ederim" dedi.