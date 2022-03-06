Başkan Palancıoğlu, parklardaki oyun gruplarını inceledi

Mustafa Palancıoğlu, çocukların daha güzel alanlarda oyunlar oynaması için, parklardaki oyun gruplarını yenilediklerini söyleyerek, çalışması biten parklarda inceleme yaptıklarını söyledi.

Ailelerin çocuklarıyla gönül rahatlığıyla vakit geçirdikleri parklar için yeni projeleri olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “İlçemizde bulunan parklarımızı gezerek yeni nesil oyun gruplarımızı inceliyoruz. Melikgazi'de bulunan parkları güzel görünüme kavuşturmak için yenileme çalışmalarını ve yeni park yapım işlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın parklarda gönüllerince oynaması için yeni projelerimiz var. Biliyorsunuz '80 günde 80 park' dedik sözümüzü tuttuk. 400 bin metrekare alanı yeşillendirerek 1.200 tane oyun grubunu parklara yerleştiren belediye olduk. Yeni nesil oyun gruplarını sadece çocuklar değil gençlerde bunları kullanıyorlar. Her yaşa hitap eden çok güzel bir hale getiriyoruz. Güzel havalarda parkların tadı bir başka oluyor. Bu yaz yeni parklarımız ve yeni oyun gruplarımızla ailelerimizi ve çocuklarımızı daha çok mutlu edeceğiz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.